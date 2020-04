I Plan- og Boligudvalget tegner der sig et flertal for at nedrive Dampmøllen og gå videre med et projekt om 69 nye boliger.

Politisk flertal vil nedrive Dampmøllen

Fire ud af fem partier i Plan- og Boligudvalget i Ringsted Kommune vil stemme for at nedrive Dampmøllen og gå videre med planerne om 69 familieboliger. Enhedslisten og foreningen Bygningskultur Ringsted er imod at rive den bevaringsværdige hovedbygning ned.

På mandag skal Plan- Boligudvalget i Ringsted Kommune tage stilling et projekt fra Boligselskabet Alliken, der har indgået en købsaftale for Dampmøllen. Planen er at rive de gamle bygninger ned og bygge 69 almene familieboliger.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her