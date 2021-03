Festival-direktør Anders Sørensen håber fortsat på musik fra Anlægsscenen i begyndelsen af august. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Politisk aftale holder liv i håbet for musikfestivaler

Ringsted - 16. marts 2021 kl. 14:19 Af Kristian Jørgensen og Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Det sikkerhedsnet under sommerens store begivenheder, som blandt andet Roskilde Festival har efterlyst, blev i går aftalt af et bredt flertal af Folketingets partier. Hvis det skulle ende med en aflysning på grund af coronarestriktioner, vil festivalerne være sikret en kompensation for deres tab. Det betyder, at musikfestivalerne i både Ringsted og Roskilde kan fortsætte arbejdet i håb om at kunne gennemføre sommerens festivaler.

- Den kommer jo meget sent, så vi er meget taknemmelige for det, vi ser som en meget bred politisk opbakning til vores fællesskaber og et politisk ønske om at holde hånden under institutioner som vores, siger Signe Lopdrup, direktør for Roskilde Festival.

Nu er de påtrængende spørgsmål for festivalerne så, om der bliver indført et coronapas til maj som planlagt, og om der bliver lagt en genåbningsplan, som gør det muligt at samle titusindvis af mennesker til sommer.

Også Ringsted Festival tror fortsat på, at der kan komme musik og fest i Lystanlægget til sommer.

- Det er rart at vide, at bliver vi tvunget til at aflyse, bliver vi også kompenseret. På den anden side manglede det bare, for jeg ville til hver en tid forvente økonomisk kompensation, hvis vi blev bedt om at lukke, siger festivaldirektør Anders Sørensen.