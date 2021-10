Ringsted Sport Center giver rig mulighed for at dyrke idræt i forskellige former. Foto: Thomas Olsen

Politikere vil se på tilskudsfordeling

Ringsted - 14. oktober 2021 kl. 13:35 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

Ringsted Kommunes tilskudsordning har haft fokus på at tilgodese 13-18-årige, og det afspejler sig i tallene for udviklingen af antal medlemmer i kommunens foreninger.

På området "idrætspolitik" i DIF's store undersøgelse går Ringsted således en smule tilbage. Fra en 15. plads til en 26. plads. Det er især udviklingen i antallet af medlemmer på 19 år og derover, der trækker ned. Her har Ringsted oplevet en nedgang på 4,66 procent, mens kommunerne over en bred kam har formået at trække 0,77 procent flere medlemmer til siden 2017.

For borgere på 18 år og derunder har Ringsted også oplevet et fald - på 3,17 procent.

Og selvom kommunen faktisk taber seks placeringer på ranglisten fra 2017, ligger de bedre end landsgennemsnittet, der er faldet med 5 procent. Og det skyldes formentlig - mener både Daniel Nørhave og Sadik Topcu - at Ringsteds fokus har været på netop de unge borgere.

- Sidst vi kiggede på vores tilskudsmodel, havde vi de 13-18-årige i fokus, fordi vi kunne se, at det er der, folk falder fra, siger Daniel Nørhave.

Han er ikke synderligt bekymret over nedgangen i antal medlemmer over 18 år, men vil se på, om man måske skal øge den økonomiske gulerod for at få flere voksenmedlemmer i foreningerne.

- Det er bekymrende Samme tanke har Sadik Topcu.

- Det er bekymrende, for vi bliver ældre og ældre. Jeg vil gerne se på det område (tilskudsfordelingen, red.) og se, om det er årsagen til, at man ikke kan tiltrække ældre borgere til foreningerne, siger Topcu.

Under "idrætspolitik" er der derudover fremgang på spørgsmålene om tilfredshed med service fra og samarbejde med kommunen, og i hvilken graf foreningen oplever, at kommunens idrætspolitik understøtter foreningens arbejde. Førstnævnte tilfredshed rækker til en 7. plads.

Under området "frivillige" er Ringsted næsten så gennemsnitlig, som man kan blive. Her er 4,5 medlemmer af en idrætsforening pr. frivillig - landsgennemsnittet er 4,4. Og her er 11 indbyggere pr. frivillig, hvor gennemsnittet for hele landet er 11,3. Men selvom det er gennemsnitligt, er det en stor fremgang fra seneste undersøgelse med et spring frem på cirka 40 pladser i begge kategorier.

Derimod boner det ud, at foreningerne i Ringsted er meget tilfredse med kommunens anerkendelse og påskønnelse af de frivilliges indsats. Måske foranlediget af det årlige "Foreningernes Gallaaften", der senest blev holdt i sidste uge, placerer foreningerne kommunen på en fjerdeplads.

I alt bliver det til en 32. plads - en solid fremgang fra 2017s 75. plads.

Idrætten i kommunalvalget Den 16. november er der kommunalvalg i Danmark. DIF's formand, Hans Natorp, opfordrer kandidaterne til at gå på opdagelse i undersøgelsen.

- Et godt idrætsliv utrolig vigtigt i forhold til at have glade og sunde indbyggere i kommunen, men et godt idrætsliv kommer ikke af sig selv. Det har behov for gode vilkår for at kunne fungere. Derfor bør idrætslivet bør være en af de centrale emner ved kommunalvalget, og jeg opfordrer alle kandidater til at sætte det på dagsordenen, siger DIF-formanden i en pressemeddelelse.

Parametrene i undersøgelsen er en blanding af objektive, statistiske tal og subjektive bedømmelser fra tusindvis af DIF's foreninger. I Ringsted har 19 foreninger svaret på undersøgelsen.