Se billedserie Flere uddannede pædagoger er en del af målsætningen for næste års budget. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Politikere vil have flere uddannede pædagoger - forældre ønsker minimumsnormeringer nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere vil have flere uddannede pædagoger - forældre ønsker minimumsnormeringer nu

Ringsted - 29. september 2020 kl. 17:55 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Budgetaftalen for 2021-2024 indeholder også en ambition om at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet ved, at der kommer mere pædagogisk personale i daginstitutionerne.

Politikerne har som målsætning, at andelen af uddannede pædagoger kommer til at udgøre mindst 60 procent inden udgangen af 2022.

Målsætningen skal ses i lyset af, at Ringsted Kommunes ansatte i dagtilbuddene i dag er langt fra at have 80 procent pædagoger ansat, som pædagogernes fagforbund BUPL gerne ser det.

I dag er 57 procent af de ansatte i Ringsted Kommunes dagtilbud pædagoger.

Derudover forventes det, at der fortsat kommer penge fra staten til at indføre minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Aftaleparterne er enige om, at de statslige midler fuldt ud tilføres dagtilbudsområdet uanset, at den reelle normering kan blive bedre end den centralt aftalte definition på minimumsnormeringer.

Påvirkning fra forældre Udmeldingerne glæder Kiwa Wammen Hoffmann, der var med til at bringe børns vilkår i daginstitutionerne i fokus lokalt, da hun gik i spidsen for Ringsteds forældrebevægelse #hvorerderenvoksen.

Forældrene har demonstreret flere gange for at få flere voksne i daginstitutionerne.

- I starten fik vi at vide, at der var ikke noget at komme efter i Ringsted. Men jeg tror, vi har været med til at påvirke politikerne, siger hun og tilføjer, at det måske er derfor, at børneområdet er kommet med i budgetforliget.

Hun hæfter sig ved, at Ringsted Kommune faktisk agter at bruge pengene fra staten til minimumsnormeringer i dagtilbuddene, men er samtidig kritisk, fordi forbedringerne i den enkelte institution næsten ikke kan mærkes.

- I mit eget barns institution bliver det lige knap én pædagog til hele institutionen, og man kan jo ikke dele en pædagog i mange stykker. Der skal mere til, før det giver mening, siger hun.

Ringsted bør gå forrest Med finansloven for 2020 blev der afsat 500 millioner kroner til pædagogisk personale landet over. Midlerne stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så kommunerne løbende kan begynde at hæve normeringerne. Det skal sikre lovbundne minimumsnormeringer i 2025.

Kiwa Wammen Hoffmann ser gerne Ringsted Kommune gå i front, så man ikke skal vente på at få de planlagte minimumsnormeringer om fem år.

- Jeg synes jo, at man lokalt skulle sætte flere penge af til minimumsnormeringer, så alle kunne få noget ud af det. Jeg har været inde og puffe til politikerne og spørge, om man ikke skulle gøre Ringsted til foregangskommune, så vi fik minimumsnormeringer allerede nu. Vi vil gerne se det før 2025.

- De synes allesammen, at det er en rigtig god ide, meen..., lyder det fra aktivisten, der selv er mor til to børn på henholdsvis to og seks år.