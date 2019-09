Man kan chatte med politikerne i byrådet om det kommende budget. Pr-foto

Send til din ven. X Artiklen: Politikere vil diskutere budgetønsker med borgerne på Facebook Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere vil diskutere budgetønsker med borgerne på Facebook

Ringsted - 27. september 2019 kl. 17:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet i Ringsted Kommune inviterer til direkte dialog om næste års budget i en chat med byrådet på Ringsted Kommunes side på Facebook. Det foregår onsdag den 9. oktober klokken 19-21.

Byrådet håber, at flere borgere på den måde får indsigt i, hvad pengene i det kommunale budget går til, og at flere derfor vil byde ind med idéer og kommentarer, som politikerne kan tage med i deres videre arbejde med budgettet, fremgår det af en pressemeddelelse.

- Et samlet budget for Ringsted Kommune vedrører alle ringstedborgere, så derfor vil vi i byrådet meget gerne høre, hvad dem, det hele berører, mener om budgettet. Men vi ved også godt, at et kommunalt budget kan være en kompleks størrelse at sætte sig ind i, udtaler borgmester Henrik Hvidesten.

- Derfor håber vi, at vi ved at stille op og besvare spørgsmål direkte på Facebook kan gøre budgettet lettere tilgængeligt for flere mennesker. Jeg kan kun opfordre alle interesserede til at lægge vejen forbi vores Ringsted Kommunes side på Facebook og komme med deres kommentarer eller stille spørgsmål om budgettet til byrådet, tilføjer han.

Nemt at være med

Chatten med politikerne er åben for alle, og det er ikke svært at være med.

Det eneste, det kræver, er, at man har en Facebookprofil, så man kan besøge kommunes facebookside i tidsrummet 19.00 til 21.00 den 9. oktober, hvor det hele foregår.

Under chatten kan man kommentere og stille spørgsmål til de prioriteringer kommunens fagudvalg lægger op til i det budgetmateriale, som sendes i offentlig høring umiddelbart efter første behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 1. oktober.

Materialet finder man på kommunens hjemmeside www.ringsted.dk.

Sådan fungerer det

Den 9. oktober klokken 19 skyder kommunen chatten med politikerne i gang med et opslag på sin facebookside, hvor det vil fremgå, hvilke politikere som deltager og svarer på spørgsmål.

Det vil også fremgå, hvilke retningslinjer, der gælder for chatten, og hvordan man stiller et spørgsmål.

Kort fortalt fungerer det på den måde, at man stiller sit spørgsmål i kommentarsporet til kommunens opslag, hvorefter politikerne vil svare.

Det betyder, at hele debatten kommer til at køre i kommentarsporet til kommunens opslag, hvilket gør den let at følge for både politikere, borgere og andre interesserede.

Supplement

Chatten med politikerne står ikke i stedet for det fysiske borgermøde, der igen i år har været holdt i forbindelse med budgettet, men den skal derimod ses som et supplement.

Det skal også ses som et tilbud til de borgere, der enten ikke har haft lyst eller mulighed for at deltage i det traditionelle borgermøde.

Ved at digitalisere en del af borgerdialogen håber kommunen at nå bredere ud og på den måde få flere borgere involveret i arbejdet om næste års budget.