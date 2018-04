Politikere vil bygge ny SFO til 10 millioner kr.

- Vi fik et oplæg til en tilbygning på 70 kvadratmeter til 3,8 millioner kroner i udgangspunktet. men det ville blive dyrere. Så vi spurgte, hvad vil det koste at bygge en ny institution, som måske også vil være billigere i drift, siger formand for Plan- og Boligudvalget Per Flor (S).

Administrationen har givet udvalget et foreløbigt prisoverslag, som overbeviste medlemmerne om, at en nybygning var den rigtige løsning.

Det afgørende for politikerne var et møde, der blev holdt på selve institutionen. Her så de, at ingen af rummene var tidsvarende, og at bygningen var i en slem forfatning.