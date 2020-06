Flere byrådsmedlemmer påpeger, at en ekstra svingbane vil give størst glæde for de bilister, der skal svinge på motorvejen mod København. Bilisterne mod Benløse og Holbæk vil fortsat blive bremset af lyskrydset ved selve motorvejsafkørslen. Her mener flere, at det vil hjælpe at øge tidsintervallet med grønt lys for bilister på ringvejen. Foto: Jens Wollesen

Politikere undrer sig over prisen for simpelt projekt

En udvidelse til to kørebaner fra rundkørsel til motorvej på Nordre Ringvej skal mindske antallet af dage med trafikkaos.

Ringsted - 12. juni 2020 kl. 15:35 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag aften besluttede byrådet at sætte gang i en ændring af vejbanerne ved den trafikerede rundkørsel på Nordre Ringvej ud for RingStedet og Ringsted Outlet.

Det afmærkede busstoppested skal ændres, så busserne fremover i stedet standser på vejbanen ud for det opsatte busskur. Det frigør en vejbane, så der er to baner ud af rundkørslen mod Vestmotorvejen og Benløse.

- De to spor vil hjælpe med trafikafviklingen i myldretiden. Administrationens vurdering er, at antallet af trafikpropper vil blive reduceret, så det ikke som nu sker dagligt men ugentligt eller sjældnere, sagde formand for Klima- og Miljøudvalget Torben Lollike (R).

Anlægsbevillingen til projekt »Optimering af trafikafvikling på Nordre Ringvej« er sat til 1,475 millioner kroner, og det store beløb undrede flere politikere sig over i byrådssalen.

- Endelig sker der noget. Selv om det ikke er nok, er det et skridt på vejen. Det afgørende vil dog være at få ændret på intervallerne i lyskrydset ved motorvejsafkørslerne. Jeg er dog forundret over den høje pris. 1,475 millioner kroner for at fjerne striber på vejen, opsætte et hegn og sætte tre nye skilte op ved rundkørslen, sagde Per Nørhave (DF) undrende.

Han lod forstå, at han selv havde taget kontakt til et asfaltfirma for at få en pris på fjernelse af zebrastriber på 20 kvadratmeter. Det kostede 10.000 kroner. Dertil kommer udgifter til eksterne rådgiver på 125.000 og 50.000 til en intern rådgiver.

- Men der er godt nok langt op til 1,4 millioner kroner. Jeg ved godt, at Vejdirektoratet forlanger en skilteplan, men jeg er meget spændt på at følge prisen for det samlede projekt, tilføjede han.

Medlemmerne af Klima- og Miljøudvalget har fået en gennemgang af projektet, men det hjalp ikke meget.

- Vi fik en forklaring, men vi forstår det stadigvæk ikke. Vores holdning i udvalget er, at vi ville kunne løse det billigere over en middag. Vi vil gerne have det forklaret igen, for vi tror ikke på det, sagde Venstres medlem af Klima- og Miljøudvalget Johnny Brown Lundberg Dahlgaard.

Både han og Torben Lollike bakkede også op om Per Nørhaves pointe om, at hovedproblemet er lysreguleringen ved motorvejsbroen. Det er dog styret af Vejdirektoratet, som er i gang med at analysere nogle trafiktællinger og forventer at komme med input i sagen til september.

Borgmester Henrik Hvidesten (V) påpegede, at der er mulighed for at gennemgå økonomien igen, når anlægsregnskabet foreligger.