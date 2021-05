Lørdag 29. maj bliver også startskuddet til Oplev Sommer i Ringsted, når borgmester Henrik Hvidesten indtager den nyopstillede Valdemarscene og skyder sommerens mange arrangementer i gang. Han får selskab af Line Solsikke, som kommer og optræder og giver indblik i årets børnefestival, som i år pga. corona-restriktioner bliver i en ?to go? version, der kommer ud til skoler og børnehaver. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Politikere står klar til budgetdebat

Ringsted - 27. maj 2021 kl. 06:07

Det kommunale budget for 2022 er sendt i offentlig høring. Det betyder, at foreninger, råd og nævn, bestyrelser og borgere mv. kan komme med kommentarer og ideer til det kommende budget for 2022. Lørdag 29. maj kl. 11-13 kan alle få sig en snak med politikerne om budgettet på Torvet.

Beslutningen af kommunens budget og dermed fordelingen af de kommunale kroner er en årligt tilbagevendende begivenhed. Hidtil har borgermødet været holdt en gang om året på Ringsted Bibliotek, men da fremmødet har været begrænset, forsøger politikerne sig nu med et nyt koncept.

- Budgettet kan godt være en kompleks størrelse og lidt en tør kiks for mange. På den anden side vedrører kommunens budget alle borgere i kommunen, og man behøver faktisk ikke at have læst budget materialet eller have stor økonomisk forståelse for at komme med input til budgettet. Det er derfor, at vi fra byrådet stiller op til en snak med borgerne om, hvordan vi skal prioritere kommunens midler i fremtiden. Jeg vil opfordre alle, der har spørgsmål, gode ideer eller bare gerne vil høre mere om budgettet til at komme forbi Torvet på lørdag og tale med os, siger borgmester Henrik Hvidesten (V) i en pressemeddelelse.

De første 100 forkæles

På Torvet kan man udover en generel snak om budget med politikerne få indblik i nogle af de områder, som kommunens budget går til. Der er også lidt godt til ganen til både børn og voksne. Til de første 100 borgere, der møder op, står Kaffekometen klar med en god kop gratis kaffe og Café Ingeborg har rullet deres skønne foodtruck ud til de småsultne.

Til de første 100 børn er der gratis is og pandekager over bål, og der bliver uddelt 100 flotte Ringsted plakater.

I de opstillede telte kan man få indblik i nogle af de nyeste tiltag på ældreområdet. Man kan smage gelesmørrebrød, der er særlig udviklet til ældre med synkebesvær. Det ligner og smager næsten som almindeligt smørrebrød. Man kan også høre om, hvordan kommunen arbejder for at højne livskvalitet og tryghed blandt demente ved arbejdet med livshistorier og man kan få indblik i kommunens forsøg med skærmbesøg, som et nyt tilbud til borgere, der er visiteret til hjemmeplejen og som ønsker det. Og så kan man følge med i, hvordan kommunen arbejder med udbuddet af flere plejeboliger. Også her er der plads til gode input fra borgerne.

Hør om skolepolitik

Byrådet har besluttet, at der ikke skal være mere end 22 elever i klassen fremover, når børnene starter i 0. klasse.

Lokalpolitikerne har også besluttet at bruge flere penge på, at der i nogle fag og klasser skal være to lærere. Til borgermødet på Torvet kan man høre mere om Ringsted Kommunes skoler og få en snak om prioritering af budgettet til skolerne.

Styrker og svagheder

Til borgermødet på Torvet kan man også få en snak med politikerne om, hvad der gør Ringsted Kommune til et dejligt sted at bo og leve, og hvordan vi gerne vil bo i fremtiden.

Sammen med Ringsted Forsyning arbejder kommunen for den grønne omstilling bl.a. ved at tilbyde grøn fjernvarme til en stor del af boliger i Ringsted by. Byrådet vil gerne høre, hvad borgerne mener er vigtigt i den grønne omstilling og står klar til at tage alle de gode ideer med videre.

Man kan læse mere om budget 2022 på kommunens hjemmeside ringsted.dk under høringer.