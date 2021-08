De skæve boliger skal rykke fra Dagmarsgade til nye omgivelser på Køgevej. Det har fået områdets beboere til at rette kritik. Foto: Jens Wollesen

Politikere om skæve boliger: De er en del af vores by

Ringsted - 25. august 2021 kl. 11:50 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

- Hvis boligerne bliver godkendt der, er det den bedste placering.

Sådan siger Britta Nielsen (SF), formand i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, om placeringen af otte skæve boliger imellem Prinsensvej og Dronningensgade på Køgevej 49A i Ringsted, som en borgergruppe fra kvarteret frygter, vil sprede uro.

For selv om syv andre placeringer på forhånd er undersøgt, står administration såvel som udvalg stadig fast på placeringen som den mest hensigtsmæssige for beboerne, der af den ene eller anden årsag ikke er i stand til at leve i almindelig bolig.

- Vi har set på, hvor det giver mening rent beliggenhedsmæssigt, og vi ved fra andre byer, at det er godt, at skæve boliger ligger bynært og tæt på socialpsykiatrien på Prinsensvej, siger Britta Nielsen.

Bor i byen i forvejen Hun henviser til de eksisterende skæve boliger på Dagmarsgade, der ligeledes er en central lokalitet.

- De her borgere er allerede i byen, og jeg har ikke fornemmelse af, at de har været til større gene i dag end fremadrettet. Dagmarsgade har aldrig været et sted, med mange urolige elementer, siger Britta Nielsen og slår fast:

- Det er den bedste placering, fordi den er bynær, og det er også det, anbefalingen har sagt. De har ikke brug for at blive isoleret langt, langt væk. Borgerne er en del af vores by, og dem skal vi forsøge at rumme efter bedste evne.

Også Per Flor (S), der er formand for Plan- og Boligudvalget, mener, at man må forsøge at rumme de skæve boliger, selv om de bliver opført i baghaven.

- Det er jo næsten altid sådan, at mens man godt kan se nødvendigheden, skal det ikke ligge i baghaven eller komme for tæt på. Jeg forstår godt, at man frygter, hvad der vil ske, men af hvad jeg ved, har der aldrig været problemer i Dagmarsgade, hvor de skæve boliger er i dag, siger Per Flor.

Mangel på viden Udvalgsformanden mener ikke, at beboerne vil vække postyr i kvarteret. Dagmarsgade er beviset.

- Det er mennesker, der af en eller anden årsag ikke kan administrere at leve i egen bolig. Det er nogle, der har behov for ikke at være sammen med andre og som isolerer sig, siger Per Flor, der mener, at der skal mere information til for at komme borgergruppens frygt til livs.

- Noget af det, må være udsprunget af mangel på viden i forhold til, hvilke beboere, der kommer til at bo i boligerne. Det kan være, at der er behov for mere dialog og information, siger Per Flor.

- Det stødte mig lidt Også Britta Nielsen er med på at tage et borgermøde om de skæve boliger, hvis det skulle have interesse.

- Os politikere var ikke inviteret til mødet i sidste uge, fordi det alene omhandlede lokalplanen. Det stødte mig faktisk lidt, at borgerne fik fremlagt, at vi ikke var interesseret i at tage en dialog. Hvis nogen skulle være i tvivl, er det jo netop derfor, vi er her, siger Britta Nielsen og slår fast:

- Hvis der er eller nogensinde bliver problemer, må vi gå dialogens vej.