Politikere i udvalg har lagt sig fast på en model for mobibber på landet

Ringsted - 25. januar 2021 kl. 06:31 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Kultur- og Fritidsudvalget i Ringsted Kommune har lagt sig fast på, hvordan de mobile biblioteker, »mobibber«, fremover skal betjene borgerne i landområderne.

Politikerne foretrækker en løsning, som giver kommunens 10 lokalområder besøg af bibliotekscontaineren hver fjerde uge. Mobibben vil stå det samme sted i en uge, inden den bliver fragtet til det næste sted.

- Lokalrådene får selv mulighed for at pege på mobibbens placering, fortæller Daniel Nørhave (DF), formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Borgerne må dog have lidt tålmodighed, inden mobibberne for alvor bliver rullet ud i landområderne. I øjeblikket råder kommunen over en enkelt mobib, mens to yderligere er indkøbt. Disse venter man nu på.

- Der er desværre rigtig lang ventetid, så det bliver formentlig først til maj, de bliver leveret, siger Daniel Nørhave.

Når de tre mobibber har cirkuleret i en periode, er det planen, at ordningen skal evalueres. Her skal man blandt andet finde ud af, om der skal flere stop på ruten.

Landsbyforum Ringsted, som har været hørt i processen, ønskede yderligere tre stop for at tilgodese Høm, Fjællebro og Ørslevvester, fremgår det af et høringssvar, men det vil koste flere penge.

Hvert stop koster cirka 45.000 kroner i driftsomkostninger på budgettet, oplyser Daniel Nørhave.

- Bliver det så stor en succes, at vi kan udnytte kapaciteten fuldt ud, må vi se, om vi kan finde pengene til flere stop i lokalområderne fra 2023 og fremefter, siger han.

Forsøg i 2018-2019 Mobibben kørte som forsøgsprojekt i 2018-2019 i Vetterslev, Nordrup, Bringstrup og Ørslev og viste sig at være en stor succes.

Ringsted Bibliotek firdoblede antallet af brugere, da det mobile bibliotek erstattede bogbussen i de fire landsbyer. Derfor fortsatte ordningen i 2020.

Fuldt udrullet vil mobibberne aflægge besøg hver fjerde uge i Gyrstinge-Ørslevøster, Haraldsted-Allindemagle, Jystrup, Vigersted, Fjellebro-Kværkeby, Bringstrup-Sigersted, Vetterslev-Høm, Sneslev, Nordrup-Farendløse og Ørslev.

I forbindelse med budget 2021 har byrådet afsat 700.000 kroner til indkøb af de to ekstra mobibber og 160.000 kroner til årlig drift.

Sagen skal nu drøftes videre i økonomiudvalget og til sidst afgøres i byrådet.