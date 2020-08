Politikere fraråder alt andet end en jernbanebro i øst

Det er ikke nok at sende et høringssvar, der i pæne vendinger anbefaler en jernbanebro øst for Ringsted, når Banedanmark om få år skal sende flere tog gennem Ringsted. Der er brug for klar og præcis røst i Ringsted Kommunes svar til Banedanmark. Den besked gav borgerne til politikerne på et borgermøde om fremtidens togbane i sidste uge.