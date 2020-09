Arbejdet med at løfte folkeskolernes niveau i Ringsted Kommune blev sat i gang i 2018. Undervejs har der blandt andet været holdt stormøder i Skoleforum med deltagere fra alle skolernes parter inklusive eleverne. Dette billede er fra et stormøde i 2018.

Artiklen: Politikere er bekymrede over den manglende fremgang for folkeskolen

Politikere er bekymrede over den manglende fremgang for folkeskolen

Det udviklede sig til en lang talerække med lige dele frustration og ærgrelse over de samlede resultater og en henstilling til at give området fred, så skolelederne og lærerne får tid til at arbejde med de tiltag, der er sat i værk.

Byrådet evaluerede mandag aften planen for de politiske mål for folkeskolerne i Ringsted Kommune i perioden 2018-2020.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her