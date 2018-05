Se billedserie Hyldegården er blevet et populært sted for mange aktiviteter, som især knytter sig til ældre borgere i Ringsted Kommune. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Politikere dumper forslag om at lukke Hyldegården og kulturhuset

Ringsted - 25. maj 2018

Der er ikke megen politisk opbakning til at lukke ældre-aktivitetshuset Hyldegården og Ringsted Kulturhus. Tre af byrådets politiske udvalg har valgt at vende tommelfingeren nedad til to af de tre cases, som Ringsted Kommunes administration havde fremlagt som oplæg til, hvordan der kan spares tre millioner kroner på at have færre kommunale bygninger.

Det sker, efter DAGBLADET tirsdag kunne fortælle, at Kultur- og Fritidsudvalget havde godkendt det videre arbejde med planerne om at sammenlægge de to aktivitetstilbud i Anlægspavillonen. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

Sagen, der skulle have været behandlet som et lukket punkt, blev åbnet på opfordring fra Enhedslisten. Reaktionerne fra de mange, der i dag bruger de to mødesteder, udeblev ikke. I DAGBLADET kunne man onsdag læse, at både Ældrerådets formand, Hanne Hyldgaard, og formand for brugerrådet i Ringsted Kulturhus Steffen Holm talte stærkt imod forslaget. Og nu trækker medlemmerne af de politiske udvalg så i nødbremsen.

- Jeg kan slet ikke forstå den indstilling. Hvis man ser på Hyldegårdens hjemmeside, kan man se, hvor mange mennesker, der bruger det sted. Hvis man regner på det, kan det ikke lade sig gøre. Anlægspavillonen er slet ikke stor nok til alle de aktiviteter. Desuden lejer vi førstesalen ud til Ældre Sagen. Men på papiret kan man få alle ting til at se godt ud, siger formand for Ældre- og Genoptræningsudvalget, Benny Christensen.

Administrationens oplæg til politikerne omhandlede foruden en lukning af Ringsted Kulturhus og Hyldegården, en lukning af Børnenes Hus i Jystrup. Heller ikke dette forslag vandt støtte.

Leder af dagtilbuddet Hanne Petersen fik besked om planerne torsdag eftermiddag, og det kom som lidt af et chok for hende:

- Jeg kunne forstå det, hvis det var kommet op, dengang vi sammenlagde Jystrup Vuggestue med børnehaven, men efter vi har brugt millioner på at udbygge børnehuset og arbejdet med at sammenlægge de to institutioner, kan jeg slet ikke forstå det. Jeg kan heller ikke se, hvor alle de børn skulle være. Jeg tror ikke, man har tænkt på, at der er mange flere krav til lokalerne på daginstitutionsområdet end på skoleområdet, for eksempel i forhold antal kvadratmeter og i forhold til ventilation, siger Hanne Petersen.