Borgmester Henrik Hvidesten (V) og borgmesterkandidat Per Flor (S) afventer høringssvarene om Kommuneplan 2021. Her ses de sammen med boligminister Kaare Dybvad (th.). Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Politikere afventer høringssvar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere afventer høringssvar

Ringsted - 29. september 2021 kl. 16:49 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Ringsted Kommune, Per Flor, ønsker ikke at forholde sig til protesterne mod Kommuneplan 2021, som indeholder et muligt parcelhuskvarter ved den naturskønne Ringsted Ådal.

- Jeg kan ikke kommentere på det, før vi har høringssvarene. Jeg venter og ser, hvad der kommer af høringssvar, og så tager vi stilling til det, siger Per Flor.

Han vil dog gerne kommentere kritikken af kommunens borgerinddragelse.

- Jeg kan godt forstå, hvad de siger, men det er et meget stort administrativt apparat at sætte i gang, hvis man skal nå ud at banke på dørene hos alle berørte i den her kommuneplan, siger Per Flor.

Socialdemokraten erkender, at det kan være problematisk, at høringen er sendt ud i en periode, hvor mange har holdt sommerferie.

- Men skal man sende det ud, eller skal man vente? Det er uheldigt, at der er nogen, der ikke har set det, fordi det er sendt ud i sommerferien, og at det så betyder, at der er nogle, der først opdager det nu her, siger Per Flor.

Borgmester Henrik Hvidesten (V) mener derimod, at der netop er taget højde for ferieperioden.

- Vi har bevidst udvidet høringsperioden til 12 uger for, at vi ikke netop skal lægge sådan noget hen over en ferie, siger han.

I forhold til protesterne mod Område 5 i kommuneplanen siger borgmesteren:

- Det er lige præcis sådan noget, der skal frem i en høringsperiode, så vi politisk kan forholde os til det og inddrage høringssvarene, så vi i sidste ende kan lave den bedst mulige kommuneplan. Det giver os mulighed for at højde for forskellige inputs, som vi måske ikke selv har set fra starten af, siger Henrik Hvidesten.

Borgmesteren tilføjer, at der senere i processen vil blive inviteret til mere borgerinddragelse, når kommuneplanen skal omsættes til konkrete lokalplaner.

relaterede artikler

Protester mod boligbyggeri i naturskønt område 29. september 2021 kl. 14:58