Byrådsmedlem Lars Tegl Rasmussen flytter fra Ringsted, når valgperioden slutter. Arkivfoto

Politiker stopper

Ringsted - 11. august 2021 kl. 11:53 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Når valgperioden udløber, er det et farvel til byrådsmedlem Lars Tegl Rasmussen (Ringstedlisten).

Det fortalte politikeren på byrådsmødet i aftes, hvor han også meddelte, at Ringstedlisten ikke kommer på stemmesedlerne ved kommunalvalget 16. november.

Lars Tegl Rasmussen fortæller til DAGBLADET, at han i slutningen af valgperioden flytter fra Ringsted til Assens for at komme tættere på familien.

- Det er ikke, fordi vi mangler politik, for der er stadog brug for at bekæmpe prestigesager som ramblaen, som er er overflødig og reelt ikke støtter idrætten. Og pavillonen på torvet, som jeg er helt sikker på, modstanden vil vokse imod i takt med, at byggeriet vokser, siger Lars Tegl Rasmussen.

Mangler ressourcer

Politikeren fortæller, at netværket bag Ringstedlisten ikke har de fornødne ressourcer til at køre en valgkamp, og at listen efter alt at dømme derfor nedlægges, når valgperioden slutter.

Indtil da fortsætter Lars Tegl Rasmussen sit arbejde i byrådet, som i de kommende uger skal forhandle næste års budget.

- Jeg håber, at vi får lagt et budget, som vil være brugbart, også i lyset af de økonomiske udfordringer, vi står over for de kommende år, siger Lars Tegl Rasmussen.

Politikeren blev valgt til byrådet første gang i 2017 for Det Konservative Folkeparti. I september 2018 meldte han sig ud af partiet for at blive løsgænger. I januar 2019 dannede han Ringstedlisten, som han siden har stået i spidsen for.