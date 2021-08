Se billedserie Mona Musse er ny i Ringsted Byråd. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Politiker blev klappet ud af byrådet - her er afløseren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiker blev klappet ud af byrådet - her er afløseren

Ringsted - 24. august 2021 kl. 14:02 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Jan Jakobsen (Enhedslisten) har forladt Ringsted Byråd. Det skete officielt på et byrådsmøde i aftes, hvor Mona Musse samtidig blev udpeget som stedfortræder valgperioden ud.

Jan Jakobsen forlader byrådet efter næsten 20 år som folkevalgt, og det skete med respektfulde vendinger fra borgmester Henrik Hvidesten (V).

- I tirsdags fik jeg en lidt kedelig mail. Det var Jan Jakobsen, der var afsender, og det kedelige var, at Jan Jakobsen anmodede om at få lov til at udtræde af byrådet snarest muligt grundet sygdom, lød det blandt andet fra borgmesteren, som fortsatte:

- Tak for dit store engagement i byrådet gennem nu næsten 20 år. Du har haft en holdning til mangt og meget, og de fleste gange har du ikke undladt at fortælle os om den. Vi to har i mange år siddet i de samme fagudvalg, og derfor har vi også delt mange fælles oplevelser. Dem vil jeg ikke nævne i aften, men mon ikke der på et tidspunkt byder sig en lejlighed til det, sagde Henrik Hvidesten, hvorefter han udviste forståelse for Jan Jakobsens beslutning som skyldes sygdom.

- Os der kender dig har godt kunnet se, at det har svinget med kræfterne gennem årene, og jeg ved, at du har mange ting, du gerne vil og derfor er nødt til at prioritere de kræfter, du har til steder, hvor det giver bedst mening for dig, sluttede borgmesteren.

Jan Jakobsen fik herefter ordet og takkede for samarbejdet gennem årene.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det Ikke altid er nemt at være socialist i denne forsamling, når det gælder de 10-15 procent af arbejdet, der virkelig handler om politik, når det kommer til forsvaret af samfundets svageste og at bevare velfærden. Det siger alle selvfølgelig, at de gør, men alt for tit er det jo en sandhed med stadig flere modifikationer. Ikke mindst når det gælder mangfoldigheden, som bliver stadig mindre.

- Det er nu ikke det, der får mig til at give op i utide. De kampe kan jeg stadig godt tage, og det vil I også komme til at bemærke, forsikrede Jan Jakobsen, hvorefter han lovpriste sin stedfortræder.

- Enhedslisten er rigtig godt tjent med min afløser. Med de ord vil jeg takke af og sige tak for kampene. Jeg overlader trygt pladsen til Mona. Hvis I godkender, så overtager Mona denne plads om lidt, men hun får sgu ikke min stol, lød det til stor moro for forsamlingen.

Herefter var der langvarige klapsalver, mens borgmesteren overrakte Jan Jakobsen en buket blomster.

I første omgang var der lagt op til, at Enhedslistens Berit Bruun som førstesuppleant for Jan Jakobsen skulle indtræde i byrådet, men hun trak sig ifølge borgmesteren af helbredsmæssige årsager.

Mona Musse tager over Derfor er det Mona Musse, som tager over og samtidig træder ind i henholdsvis Ældre- og Genoptræningsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Mona Musse er uddannet socialformidler og arbejder som sagsbehandler hos 3F i Ringsted.

Derudover er hun aktiv i foreningen Bydelsmødre, som laver opsøgende arbejde i boligområder.

Hun opnåede 80 personlige stemmer ved det seneste kommunalvalg.