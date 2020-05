Politiet var for langsomt - mand anmeldte falske knivstik

Men måden at få skruet ned på er ikke at ringe til alarmcentralen og binde dem en historie på ærmet om blodige opgør med knive.

- Et par timer senere ringede manden til 1 1 2 og anmeldte knivstikkeri i Lystanlægget, og at han selv skulle være offer for det. På grund af anmeldelsens alvorlige karakter blev seks patruljer sendt af sted, oplyser pressetalsmand Martin Bjerregaard til DAGBLADET Ringsted.

- VI har også en opgave i at få et gerningssted spærret hurtigt af for at kunne lukke en eventuel mistænkt inde samt sikre spor, siger Martin Bjerregaard.