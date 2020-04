Politiet tjekker op på velbesøgt brandudsalg

Midt- og Vestsjællands Politi holder et vågent øje med, hvordan folk opfører sig i forhold til krav til afstand, når de i stiller sig op i lange køer for at komme til det store brandudsalg i JYSK på Industriparken 4. Det skyldes hensyn til faren for coronasmitte.