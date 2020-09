Politiet stoppede 21-årig vanvidsbilist uden kørekort: Kørte 177 km/t

Den 21-årige mandlige bilist fra Køge kørte tæt på de andre bilister og pressede dem bagfra for at få dem til at trække. Da han ikke fik mulighed for at overhale, tog han den indenom i en overhaling højre om to biler i høj fart.

Bilens hastighed blev målt til at køre 176,9 km/t på en strækning, hvor 130 km/t er tilladt. Politiet fik standset den 21-årige, som ikke havde et gyldigt kørekort, fordi han ikke havde generhvervet det efter en tidligere frakendelse.

Bilens ejer sigtes

Foruden en sigtelse for kørsel uden førerret, blev den 21-årige sigtet for at køre for hurtigt, for tæt på andre og for at overhale højre om.

Bilen havde han lånt, så ejeren af bilen kan forvente et sigtelse for at låne sin bil ud, til en person uden kørekort.