Politiet søger vidner til voldeligt overfald ved supermarked

En 26-årig kvinde fra Ringsted anmeldte mandag 24.februar, at hun var blevet udsat for vold af en mandlig bekendt i Jyllandsgade i Ringsted.

Hun blev skubbet, slået og fik nikket en skalle, så det begyndte at bløde fra hendes ansigt. Episoden foregik omkring klokken 13.45 foran Rema 1000.

En ældre kvinde var på stedet og sagde til den 26-årige, at hun gerne ville vidne.

En ung mand hjalp kvinden ved at skubbe gerningsmanden væk, og havde spurgt om hun var ok. Det er ikke lykkedes politiet at finde frem til identiteten på disse vidner, som derfor efterlyses offentligt.