De skærpede corona-restriktioner blev overholdt i Ringsteds åbne butikker, da politiet onsdag var på kontrolbesøg. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Politiet roser lokale borgere og erhvervsdrivende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet roser lokale borgere og erhvervsdrivende

Ringsted - 07. januar 2021 kl. 11:37 Af Jakob Føss Kontakt redaktionen

I løbet af onsdag har Midt- og Vestsjællands Politi været på 42 tilsyn i politikredsen for at sikre, at de nye restriktioner på grund af Covid-19 blev overholdt. Hele 15 af tilsynene foregik i Ringsted

Kommune. - Fokus i døgnet var på, at alle overholdt forsamlingsforbuddet på fem personer, og at supermarkeder og øvrige butikker, som må holde åben, er opmærksomme på de skærpede krav til afstand. Kravet til afstand er gået fra 1 meter til 2 meter, hvilket betyder at forretningsdrivende må lukke færre kunder ind. Forretninger og restauranter, der holder åbent for take-away, skal skilte synligt med, hvor mange kunder der højst må være på stedet, oplyser kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Det generelle billede var, at alle havde opdateret sig på de nye skærpede regler.

Det er dejligt, at borgerne og de forretningsdrivende er så gode til at overholde restriktionerne, så vi alle sammen kan være med til at nedbringe coronasmitten, tilføjer Matin Bjerregaard.

De øvrige tilsyn var fordelt på 23 i Odsherred Kommune og enkelte tilsyn i Roskilde, Greve og Køge.