Politiet om uopklaret drabssag: intet tyder på Amagermanden

Ringsted - 28. maj 2021

Den uopklarede sag om det bestialske drab på 37-årige Alice Kansiime fra Uganda, der blev fundet i sin massageklinik lidt uden for Ringsted i 1997, er blevet sat heftigt under lup i den aktuelle krimidokumentar af discovery+ »Djævelens Advokat«.

Her peger advokat Peter Secher og tidligere efterforskningsleder i Rejseholdet Kurt Kragh på den voldtægts- og drabsdømte Amagermanden som oplagt hovedmistænkt i sagen grundet en stribe sammenfald i hans modus operandi.

- Jeg har ikke tidligere hørt om lignende sager, der skulle passe på Alice Kansiime-sagen i forhold til modus, men det siger sig selv, at sådan som det bliver beskrevet i jeres artikler, er der da nogle ting, hvor jeg må medgive, at det umiddelbart lyder interessant, siger fungerende vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi Kim Løvkvist til DAGBLADET.

- Men i forhold til den tid, der er gået, har vi brug for nogle konkrete beviser. Det vil for eksempel være i form af nogle DNA-hits, fingeraftryk og så videre, som kunne gøre tingene konkrete, og det forelægger altså ikke på nuværende tidspunkt, så det er gratis for Kurt (Kragh, red.) at sige det der. Der er noget med et sålaftryk og en brandmaskine, men altså der skal jo noget mere til, fortsætter han og påpeger:

- Det handler mest om at screene de her spor i sagen i forhold til DNA-registret. Det gør vi løbende. Jeg kan sige i den forbindelse, at der ikke er noget, der peger på det, som Kurt Kragh er inde på med Amagermanden. Der er altså ikke noget, der tyder på, at det passer på Amagermanden i forhold til det, vi kender til nu i hvert fald.

Fandt ingen DNA-match I forbindelse med DAGBLADETs dækning af sagen på det seneste har Midt- og Vestsjællands Politi nemlig været i dialog med National Kriminalteknisk Center, som har kigget på DNA-sporene fra sagen for at se, om der kunne være et match med eksisterende profiler i politiets DNA-database.

- I forlængelse af vores aftale i dag, har jeg snakket med National Kriminalteknisk Center, som har kigget på de profiler, som vi har fra sagen, og der er ikke nogen profiler, som passer på noget som helst i forhold til det, der bliver påstået i jeres artikler. Vi har ikke fået nogle hits på noget af det, der ligger i databasen, fortæller Kim Løvkvist.

- Skal vi videre, så skal vi selv gense effekter og spor i sagen, og det giver god mening at gøre det, tilføjer han.

Så det har I tænkt jer at gøre nu?

- Det vil vi gøre, ja. Det, vi selv kan gøre, er at lave et review af de spor og effekter, der blev sikret dengang, og så kan vi jo finde ud af sammen med National Kriminalteknisk Center, om vi mener, at der skulle være noget, som måske giver mening at teste på ny i forhold til den udvikling, der har været på DNA-området. Det vil vi kigge på i forbindelse med, at vi gør sagen elektronisk og laver et review på den.

Hvad vil det sige, at I vil lave et review?

- Det indebærer, at vi kigger på sagen endnu en gang. Det har vi gjort tidligere, men med nye øjne og få nye folk til at læse sagen i forhold til, om man kan få øje på noget, som Rejseholdet ikke kunne dengang, siger Kim Løvkvist og understreger, at der ikke ligger nogen særlig anledning bag at tage sagen op igen.

- Det gør vi fra tid til anden. Vi bryder os jo ikke om at have sager liggende, vi ikke har løst, påpeger han og uddyber, hvad det vil give at gøre sagen elektronisk.

- Det vil give os et bedre overblik og øget søgemuligheder, som hjælper os gevaldigt i modsætning til, da sagen lå på papir, siger Kim Løvkvist.

Rejseholdet kunne ikke På spørgsmålet om, hvornår man sidst har foretaget afhøringer af mistænkte i sagen, skal man et godt stykke tilbage i tiden, siger Kim Løvkvist.

Som tiden går, bliver en sag som det uopklarede drab på Alice Kansiime generelt sværere og sværere at opklare, påpeger han:

- En gang imellem lykkes det bare desværre ikke, og det er selvfølgelig beklageligt. Men vi kan jo håbe, at der en eller anden dag kommer et DNA-hit eller et stærkt tip udefra, som hjælper os. Det sker jo heldigvis af og til, at der er noget, som falder ud til vores fordel. Rejseholdet, som ikke lavede andet end at tage sig af drabssager, kunne jo heller ikke løfte den dengang. Man har behandlet den professionelt og seriøst og kastet rigtig mange ressourcer i den gennem tiden, men det har bare ikke ført til et gennembrud, desværre.

Er det et spørgsmål om ressourcer eller er det de manglende bevisers skyld, at der aldrig er kommet et gennembrud?

- Jeg skønner, at det har været de manglende beviser og det faktum, at sagen er blevet mange år gammel, lyder det fra Kim Løvkvist.

Hvor højt prioriteret er den her sag for jer?

- Vi vil lave et review på den, og så er vi ved at gøre den elektronisk. Det gør jo, at vi kigger på den igen, så på den måde prioriterer vi den, men det er klart, at vi er hele tiden udfordret af nye og friske sager, som vi også skal løse, så det er jo ikke sådan, at vi har 10 mand på den, men vi afpasser ressourcerne og får nogle til at kigge på den for at se, om der er noget helt åbenbart, vi skal tage os af, afslutter Kim Løvkvist.

Har du tip eller anden viden om sagen, kan du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi via politi.dk/anmeld/tip-politiet.

