Mystisk mand overfalder tilfældige med slag og spark: Nu er der nyt i sagen

Midt- og Vestsjællands Politi har i løbet af det seneste døgn modtaget flere anmeldelser om vold i Ringsteds gader i lørdags, efter at politiet onsdag efterlyste hjælp til at komme på sporet af en voldsmand, som menes at stå bag alle forhold.