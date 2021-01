Politiet fik fat i blotter på station

Mandag aften klokken 21.40 anmeldte en 27-årige kvinde fra Svendborg, at hun havde været udsat for blufærdighedskrænkelse, mens hun sad i ventesalen på Ringsted Station omkring klokken 20.30.

En mand var kommet hen til hende og havde spurgt efter en smøg. Da hun kiggede op, så kvinden, at han havde blottet sit lem og onanerede. Den 27-årige råbte ham an, hvilket fik ham til at stoppe og sætte sig ned. Den 27-årige forlod herefter ventesalen.