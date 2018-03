Politiet meldte i nat ud, at stenkastet var foretaget fra motorvejsbroen ved afkørsel 35, men onsdag formiddag oplyser politiet til DAGBLADET, at stenkastet blev foretaget fra broen på Nordre Ringvej i Ringsted ved afkørsel 36. Foto: Jens Wollesen

Politiet efterlyser vidner til stenkast fra motorvejsbro

- Vi valgte at afspærre motorvejen i begge retninger fra klokken cirka 22.30 og frem til lige før midnat. Vi havde hunde med ude for at se, om man kunne finde en sten eller et eller andet kasteskyts, men det lykkedes ikke at finde frem til noget interessant, siger pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi Carsten Andersen til DAGBLADET Ringsted.