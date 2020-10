Foto: Jens Wollesen

Politiet advarer borgerne efter frækt svindelnummer

Ringsted - 12. oktober 2020 kl. 11:49 Af Jakob Fønss

Lørdag klokken 8.40 ringede en 78-årig kvinde fra et boligområde ved Ringsted Outlet og anmeldte, at hun var blevet bedraget for et større beløb, som var hævet fra kvindens bankkonto.

Kvinden havde fredag modtaget et opkald fra en person, der udgav sig fra at være fra NETS. Senere på dagen omkring klokken 14 dukkede en mand op på hendes adresse for at få udleveret kvindens hævekort, og denne mand udgav sig ligeledes for at være fra NETS og påstod, at han kom for at hjælpe kvinden med hendes kort.

Hun udleverede kortet til manden, og kunne altså lørdag konstatere, at der var foretaget uberettiget hævning på kontoen.

Den dansktalende mand beskrives som 30-35 år og med lys hud og kort hår. Han var iført en sort sweatshirt med skift.

Vidner efterlyses Politiet efterforsker sagen og vil gerne høre fra personer, der har set en mand med lignende signalement på det pågældende tidspunkt i boligområdet vest for Outlet-centeret i Ringsted, eller personer, der har oplysninger om bedrageriet. Kontakt politiet på telefon 114 med oplysninger til sagen.

Politiet vil gerne opfordre borgerne til at udvise skepsis over for telefonisk kontakt angående økonomiske forhold.

Få et navn og ring tilbage For at tjekke om der rent faktisk er tale om en person fra den pågældende virksomhed, kan borgerne bede om navnet på den ansatte, der ringer, hvorefter borgeren selv kan ringe til virksomhedens telefonnummer og bede om at tale med pågældende. Samtidig vil politiet understrege, at borgerne aldrig skal udlevere hverken hævekort, NEM-id eller andre personlige dokumenter eller oplysninger. Ved tvivlstilfælde vil politiet opfordre borgerne til at kontakte den virksomhed, som har påstået at skulle bruge oplysningerne for at sikre sig, at der ikke er tale om forsøg bedrageri.