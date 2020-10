Politiet roser de borgere, der har afvist de to mistænkelige mænd. Foto: THOMAS OLSEN

Politiet advarer: Falske døvstumme søger at narre ældre borgere

Ringsted - 05. oktober 2020 kl. 11:59

Søndag kl. 16.26 anmeldte en 34-årig mand fra Roskildevej i Benløse ved Ringsted, at han kort forinden havde set to mænd med østeuropæisk udseende, som havde forsøgt at komme ind hos ældre borgere i området.

Begge steder var de to mænd blevet afvist i døren. Mændene medbragte et skilt, hvorpå der stod noget med døvstum.

Den 34-årige fattede mistanke, og tænkte at der måske blev forsøgt at udføre et tricktyveri. En patrulje blev sendt til området, hvor de ledte efter de to udenlandske mænd, men fandt dem ikke.

Politiet fik klarlagt, at de to udenlandske mænd kun havde været inde i entreen, og at der havde være tale om tiggeri.

Fredag eftermiddag omkring klokken 14.15 oplevede en 84-årig kvinde fra Kirke-Hyllinge i Lejre Kommune noget lignende, da to mænd ringede på hendes dør, hvor de medbragte et skilt, hvor der stod at de samlede ind til døvstumme.

Den ene fik lov at låne toilettet, mens den anden forsøgte at aflede den 84-åriges opmærksomhed.

Den 84-årige kvinde fattede dog mistanke og smed de to udenlandske mænd ud. Hun blev ikke frataget nogen ting i den forbindelse.

Politiet vil gerne rose borgerne for at være opmærksomme på den mistænkelige adfærd og anmelde sagerne til politiet.

Andre som oplever noget lignende bedes straks ringe til politiet på telefon 114, så politiet har bedre mulighed for at finde frem til de mistænkelige personer.