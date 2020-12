Ringsted Outlet har i løbet af året tilpasset sig nye restriktioner. Også de seneste, der for Ringsted Kommune trådte i kraft fredag den 11. december.

Politi tjekkede butikker og mundbind i stort shoppingcenter - sådan gik det

I løbet af mandag gennemførte patruljer fra Midt- og Vestsjællands Politi tilsyn ved forskellige lokaliteter, butikker og restaurationer, som alle er omfattet af de gældende retningslinjer og restriktioner for at begrænse coronasmitten.

Det skete ikke mindst med fokus på, at Ringsted fredag den 11. december var en af de kommuner, der fik ekstra skærpede restriktioner som følge af hastigt stigende corona-smittetal.

I Ringsted gennemførte politiet således 37 tilsyn af butikker inden for detailhandlen.

Enkelte provokationer - Der var ikke noget at komme efter, siger kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard og tilføjer:

- Helt generelt er det overordnede indtryk, at det går rigtig fint med at overholde restriktionerne. Som tiden er gået, har butikkerne fået en vis erfaring med at overholde reglerne, uanset hvor skrappe de er, og de tilpasser sig lempelser og skærpelser.