Foto: Per Jensen

Politi jagtede fartbølle på kokain gennem byen

Ringsted - 24. april 2020 kl. 13:47 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

97 kilometer i timen. Så stærkt kørte en bilist, da Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag klokken 09.35 gennemførte hastighedskontrol på Køgevej. Føreren af bilen havde åbenbart ikke tænkt sig at standse,da politiet gav tegn til det. Han fortsatte i stedet i høj fart ned af Fuglebakken. En betjent satte efter ham i politiets videobil, som samtidig filmede kørslen.

Først for enden af Fuglebakken lykkedes det at standse bilen. Føreren var en 33-årig mand fra Ringsted, der viste sig at være påvirket af både kokain og hash. Han blev sigtet for de mange overtrædelser af færdselsloven. Han blev anholdt, så der kunne blive taget en blodprøve, og derefter løsladt. Når resultatet af blodprøven kommer, vil den 33-årige høre nærmere fra politiet.

10 bilister på Køgevej

Færdselspolitiet gennemførte første del af dagens hastighedskontroller i Ringsted Kommune. Senere på dagen blev der målt i Holbæk og Roskilde.

Formiddagskontrollerne blev foretaget på Køgevej ved Fuglebakken, på Holbækvej og på Sorøvej.

På Køgevej, som er en 50 km/-zone, blev i alt 10 bilister målt til at køre for hurtigt. Den første måling på 69 kilometer i timen udløste et klip og en bøde på 3.000 kroner. Da det var bilistens tredje klip inden for tre år, blev det til en betinget frakendelse.

På Holbækvej i Ringsted blev otte bilister målt til at køre for hurtigt. Højeste måling var 77 kilometer i timen i en 50 km/-zone.

Chauffør fik straksbøde

En udenlandsk lastbilchauffør blev målt til 66 kilometer i timen. Han fik en straksbøde på 3.000 kroner, som han betalte, før han fik lov at køre videre. Politiet har nemlig altid en dankortterminal med på sådanne aktioner, så betalingen kan foregå på stedet.

Den sidste af formiddagens kontroller fandt sted på Sorøvej, hvor folk kørte rigtigt pænt - der blev ikke skrevet en eneste bøde.

I alt 79 bilister fordelt på Ringsted, Roskilde og Holbæk kan forvente en bøde for at køre for hurtigt efter dagens fartkontroller. Heraf slap 51 bilister med et klip i kørekortet. I alt syv kan forvente en betinget frakendelse af førerretten.

Midt- og Vestsjællands Politi gennemfører fartkontroller i hele politikredsen hele ugen.