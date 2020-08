Politi fører tilsyn med corona-smittede i Ringsted

Ikke ude af kontrol

- Det er vigtigt for mig at understrege, at beredskabsstaben vurderer, at smittekæderne ikke er uden for kontrol. Og derfor er der ikke grund til, at borgerne i Ringsted Kommune skal være bekymrede for at gå ud for at handle, komme i skole eller gå til idræt.

- Smitteudbruddet er dog en påmindelse til os alle om, at vi fortsat skal følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand og hygiejne, siger borgmester i Ringsted Kommune Henrik Hvidesten og fortsætter: