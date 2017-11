Michael Flemming Rasmussen fortæller, at politiets oplysningskampagne har haft en god effekt. Arkivfoto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Politi: Gode råd bremser indbrudstyvene

Ringsted - 28. november 2017 kl. 12:43

Den bølge af indbrud i varevogne, der tidligere på året skyllede ind over landet, er så småt ved at brydes.

Midt- og Vestsjællands Politi oplevede i slutningen af 2016 og i dele af 2017 en eksplosiv stigning i antallet af indbrud i varebiler.

Politiet har derfor i flere omgange advaret om risikoen for indbrud, blandt andet ved at ved at uddele en folder med gode råd til ejere og brugere af varebiler.

Folderen blevet uddelt til håndværkere ved byggemarkeder og på byggepladser, og blandt folderens gode råd har særligt ét haft en virkning.

- Jeg er ikke i tvivl om, at mange brugere af varebiler har fulgt vores råd, for der er blevet længere imellem de indbrud, hvor gerningsmanden blot knuser en rude i kabinen og åbner til varerummet via en fjernbetjening i kabinen. Nu er det blevet mere besværligt for tyvene, som er nødt til at skære eller klippe hul i varebilen for at få adgang til de ting, som de vil stjæle, forklarer politiinspektør Michael Flemming Rasmussen, der er leder af forebyggelsesafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi, om oplysningskampagnens effekt.

I årets første otte måneder oplevede Midt- og Vestsjællands Politi en stigning på op til flere hundrede procent hver måned i forhold til 2016.

Efter informationskampagnen er stigningen i antallet af tyverier fra varebiler fladet ud, hvilket vil sige, at der stadig finder indbrud sted, men at niveauet begynder at ligne det fra 2016.

Der er altså ikke færre indbrud, men der kommer heller ikke flere.

Ifølge politiinspektør Michael Flemming Rasmussen kan tallet blive lavere.

- Antallet af indbrud i varebiler er stadig alt for højt, så vi håber, at ejere og brugere af varebiler fremover også vil fokusere på andre af vore anbefalinger end det med at afbryde den fjernbetjente åbning af varerummet, som de åbenbart har taget til sig. Samtidig hører vi meget gerne fra folk, der observerer noget mistænkeligt omkring parkerede varebiler - typisk om aftenen eller i løbet af natten siger han.

Midt- og Vestsjællands Politi arbejder i øjeblikket med at udvide informationskampagnen til også at omfatte andre steder, hvor brugere af varebiler jævnligt kommer. Det kan eksempelvis være på rastepladser med kiosker, transportcentre, tankstationer og lignende steder.

Politiets gode råd til ejere af varevogne:

Undgå så vidt muligt at opbevare kostbart værktøj og udstyr i bilen.

Undgå at parkere/efterlade varevognen på øde, mørke steder uden trafik.

Parker - hvis muligt - så det er besværligt at kom- me til varevognens side- og bagdøre.

Sørg for, at man ikke kan kigge ind i varerummet udefra.

Sørg for at varerummet ikke kan åbnes fra førerka- binen.

Installer eventuelt særligt sikringsudstyr, fx vindues- gitre og sikkerhedslåse.

Mærk dit værktøj - synligt eller usynligt.

Sæt klistermærker på din bil om, at værktøjet er mærket - både på dansk og engelsk.

Ved tyveri - fortæl politiet at dit værktøj er mærket.

Hav en ajourført liste over dit værktøj med angivelse af mærke, serienummer mv. Tag evt. billeder af værktøjet.