Her er to sundhedsmedarbejdere i gang med at rulle vaccinerne ud på Knud Lavard Centret d. 29. december.

Plejehjemsbeboere smittet efter vaccination

Plejecenteret har haft smitte siden den 22. december, hvor Ringsted Kommune fik påbud om yderligere skærpelser af de allerede eksisterende besøgsrestriktioner og besluttede at lukke helt ned for besøg.

Sjældne tilfælde

For at få fuld beskyttelse mod coronavirus skal man vaccineres to gange. Sundhedsstyrelsen understreger dog, at der ikke er dokumenteret 100 pct. beskyttelse ved vaccination.

- Principielt kan man godt blive smittet og syg af COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret, men det vil være sjældent, det sker, skriver Sundhedsstyrelsen i en digital pamflet om emnet. På landsplan er 26.702 danskere færdigvaccineret, herunder 6600 i Region Sjælland.