Se billedserie Knud Lavard Centret er det ene af tre plejecentre i Ringsted Kommune. Foto: THomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Plejecentre har hverdag uden fysisk kontakt

Ringsted - 31. marts 2020 kl. 20:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hverdagen på Ringsted Kommunes tre plejecentre - Knud Lavard Centret, Plejecentret Ortved og Plejecentret Solbakken - er også anderledes efter regeringens corona-tiltag, men meget er også det samme.

På Ringsted Kommune tre plejecentre må pårørende ikke komme på besøg på grund af regeringens corona-tiltag. Men beboerne er stadig i jævnlig kontakt med deres pårørende, nu sker der blot på lidt andre måder, og der er stadig fællesarrangementer og aktiviteter for beboerne.

- Både beboere, pårørende og personale har skullet vænne sig til nye rutiner, men alle har taget det i stiv arm. Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens anvisninger, og der må for eksempel ikke være fysisk kontakt. Vores medarbejdere må ikke holde i hånd eller give et kram til beboerne, som de jo plejer. Det må komme, når vi engang er ovre dette, siger formand for Ældre- og Genoptræningsudvalget Benny Christensen (S).

Personalet hjælper blandt andet beboerne med at Facetime, chatte eller på andre måder være i kontakt med deres pårørende.

- Vi forstår godt, at det er en meget svær situation for både de pårørende og for beboerne. De her nye digitale kontaktformer er en ny verden for dem, men de har reageret meget positivt på det. De pårørende har brugt det meget, og nogle af dem har vi lært dem at bruge de her nye hjælpemidler, så de stadig kan holde kontakten til deres pårørende, siger leder af Plejecenter Ortved Marianne Michelsen.

Alle tre plejecentre laver jævnlige nyhedsbreve til pårørende, så de kan følge med i beboernes hverdag. Og de pårørende finder nye måder at komme forbi og så sendt en hilsen til deres ægtefælle, mor eller bedstefar. Mange bruger også muligheden for at aflevere blomster via personalet til fødselsdage.

Der er også stadig fuld gang i hverdagens små og store aktiviteter på plejecentrene. På Plejecentret Ortved har de lavet en ugentlig frisørsalon, fordi en af medarbejderne er uddannet frisør, og på Plejecentret Solbakken kiggede en Hjem-Is bil forbi en dag.

- Vi kan stadig samles i små enheder, hvor vi kan mødes til eftermiddagskaffe og morgenmad. Så hygger vi i små grupper, drikker kaffe, og der bliver stadig bagt kage og den slags. Vi har ikke nedlagt aktiviteter, vi har bare lavet dem på en anden måde. Men derfor kan der godt være små diskussionsklubber eller højtlæsning, og vi har stadig vores aktivitetsmedarbejdere, som nu så bare tager sig af beboerne i mindre grupper, siger John Andersen Lagoni, leder af Plejecenter Solbakken og konstitueret leder af Knud Lavard Centret.