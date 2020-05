Sådan ser besøgsteltet ud på Ortved Plejecenter. Foto: Ringsted Kommune

Plejecentre er klar til besøg

Ringsted - 14. maj 2020

I sidste uge besluttede byrådet i Ringsted at åbne for udendørs besøg på kommunens plejecentre og botilbud, når kommunen var i stand til at opfylde retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Det kan man nu for plejecentrenes vedkommende, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Plejecentrene har haft travlt med at gøre klar til at genåbne for besøg. Det allervigtigste er, at vi ikke risikerer at få smitte ind, siger formand for Ældre- og Genoptræningsudvalget Benny Christensen (S).

Plejecentrene har iværksat en stribe tiltag for at minimere risikoen for coronasmitte, og pårørende skal derfor forberede sig på, at det bliver anderledes at besøge sine kære.

Praksis vil være forskellig på Knud Lavard Centret, Ortved Plejecenter og Solbakken. Det skyldes, at det er de lokale forhold, der er afgørende for, hvordan besøgende kan gennemføres.

For alle plejecentre gælder det, at man skal bestille tid til et besøg. De primære pårørende vil modtage en mail med de konkrete retningslinjer for, hvordan besøget skal foregå.

For botilbud er retningslinjerne netop kommet, så her åbnes der først for besøg fra engang i næste uge.