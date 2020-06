Plejecenter skal have ny leder

- Jeg har haft en god tid på Plejecenter Solbakken og et godt samarbejde med beboere, pårørende og medarbejdere. Derfor er det her heller ikke et fravalg af Plejecenter Solbakken. Det er et tilvalg om at være med til at præge Knud Lavard Centret og arbejde med den mangfoldighed af aktiviteter, som er på Knud Lavard Centret særligt med det nye Ringsted Sundhedshus og Café Ingeborg, siger John Andersen Lagoni i en pressemeddelelse.