Plejecenter har ekstra fokus på beboernes trivsel

På plejecenter Ortved i Ortved nord for Ringsted har coronavirus også ændret dagligdagen for både beboere, personale og ikke mindst de pårørende.

Hoveddøren er lukket for pårørende og aktiviteter med de frivillige er aflyst. Det er alt sammen sat i værk for at passe på beboerne og personalets sundhed.

- Vi er meget bevidste om, at tiltagene har stor betydning for alle parter. Det er hårdt men en nødvendig beslutning, siger centerleder Marianne Micheelsen.

Plejecenteret har fået installeret kommunikationsprogrammet Skype på fire computere, og desuden bruger man Facetime og almindelig telefon for at holde kontakten ved lige med beboernes pårørende.

Taler om situationen Souschef Hanne Bøje fortæller, at personalegruppen er meget opmærksomme på, at beboerne kan få en reaktion på de manglende besøg og de manglende kram i hverdagen.

- Vi laver i denne periode også nogle ekstra nyhedsbreve til de pårørende, så de der hjemme kan se vores stjernestunder og aktiviteter. Vi har jo flere ældre, der har haft fødselsdag i disse dage, så vi tager billeder og lover de pårørende, at der bliver sunget sang og flaget. Det plejer vi nu også, men vi har ekstra fokus på, at vores beboere føler sig set og holdt af, påpeger centerleder Marianne Micheelsen og tilføjer:

- Vi vil gerne takke for de pårørendes forståelse og for, at de efterlever de restriktioner, der er udsendt. Det er en svær situation for plejepersonalet at stå i, siger Marianne Micheelsen.