Plastmo har fået ny administrerende direktør

Den 1. marts tiltrådte Maziar Pourshams som administrerende direktør for Plastmo A/S samt Plastmo AS (Norge).

Senest har han indgået i Hiltis danske ledergruppe i rollen som Head of Engineering and Key Account Management. Maziar Pourshams har tidligt i sin karriere arbejdet hos konsulenthuset Andersen Management, entreprenørfirmaet Skanska samt den internationale FN organisation.

Plastmo A/S er markedsleder i Danmark inden for løsninger til håndtering af regnvand i form af tagrender, dræn, faskine samt løsninger til udemiljø i form af lette tagløsninger og glasrækværk. Virksomheden blev stiftet i 1958 og har hovedkontor og produktion i Ringsted. Den ejes af den internationale koncern ACO, som har over 4.800 medarbejdere og som er verdensledende inden for håndtering af vand.