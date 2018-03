Se billedserie Mellem Michael Lundbechs fingre er et de avancerede plastikprodukter, som man leverer til en høreapparat-producent. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Plast formes med stor præcision

Ringsted - 08. marts 2018 kl. 15:04 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Michael Lundbech A/S er en af de to kandidater til Ringsted Erhvervsforums erhvervspris 2018. Virksomheden, der dyster med IT Operators om prisen, omsatte sidste år for 23 millioner kroner om året og beskæftiger i dag 28 medarbejdere.

- Det kom som en stor overraskelse, og jeg ved faktisk ikke, hvem der har indstillet os, siger en glad direktør Michael Lundbech, da han byder velkommen i virksomheden, der er placeret ved siden af Citroën-forhandler Benny Hansen på Bragesvej 5 i Ringsted.

Virksomheden lever primært af at udvikle og producere avancerede plastprodukter til medicinalindustrien i både Danmark og udlandet.

- Vi er lidt unikke på markedet, fordi vi er rigtig dygtige til at optimere og produktionsmodne plastemner til en meget høj kvalitet, og vi kan levere produkter med en præcision på langt under en millimeter. Det er noget, som mange medicinal-virksomheder sætter stor pris på, forklarer Michael Lundbech og tilføjer:

- Vi er samtidig i stand til at matche udviklingen, der går mod, at produkterne skal være mindre og mindre. Samtidig kan vi sørge for produktionen af produktet i en opstartsfase, så virksomheden ikke med det samme skal ud og investere i høj volumen produktionsudstyr. Mange af vores produkter i plast bliver brugt som engangsprodukter, da det sikrer en bedre hygiejne, når patienter skal undersøge og opereres på sygehuset.

Han er selv uddannet værktøjsmager fra Herlufmagle Værktøjsfabrik og arbejdede siden på Mouldex i Ringsted.

Han valgte dog at starte som selvstændig i 1999 med firmanavnet ML Teknik & Design i en beskeden garage i Sneslev. Herfra gik turen videre til et værksted i Kærehave Landbrugsskole i 2000, inden virksomhedsnavnet blev ændret til Michael Lundbech A/S og blev flyttet til en 400 kvadratmeter fabrikshal på Sleipnersvej.

I 2006 var det tid til at udvide yderligere og virksomheden flyttede til de nuværende lokaler på Bragesvej.

Virksomheden er inde i en god periode med stor efterspørgsel efter virksomhedens »know how«, og en ambitiøs femårsplan skal hjælpe udviklingen yderligere på vej.

- Vi har et mål om at fordoble vores omsætning i løbet af de kommende fem år. Det vil samtidig medføre, at vi skal ud og ansætte 12-14 ekstra medarbejdere. Vi forventer ikke, at det bliver et problem at finde kvalificeret arbejdskraft. Vi ligger lige i smørhullet på Sjælland. Vi har i øjeblikket medarbejdere fra eksempelvis Fårevejle, Vordingborg, Slagelse og Næstved, påpeger Michael Lundbech, der selv er født og opvokset i Vetterslev og har siden 1993 boet i hus i Ringsted sammen med sin kone Charlotte.

Michael Lundbech A/S har netop modtaget sin ISO-certifisering og det er en afgørende milepæl i bestræbelserne på at vækste yderligere.

- Næste skridt er at blive Medico-certifiseret. Det vil kunne konsolidere os på markedet. Vi arbejder dog allerede efter de krav, oplyser Michael Lundbech, mens han viser rundt i fabrikshallerne, hvor der står mange meget avancerede maskiner.

Væksten har bevirket, at det har været nødvendigt at leje en 600 kvadratmeter fabrikshal på Sleipnersvej. Her er der allerede opsat et par maskiner til plastproduktion og flere følger efter inden for kort tid.

- For at undgå for store udsving i vores ordrebøger er vi begyndt at tilbyde vores kunder en større pakke, hvor vi udover at stå for produktudviklingen også sørger for produktionen af emnet i en længere periode. Det er der mange kunder, som er glade for, siger Michael Lundbech.

