Plan om flere pædagoger skal realiseres

Byrådet i Ringsted Kommune har vedtaget en plan for, hvordan man vil sikre, at daginstitutionerne har mindst 60 procent uddannede pædagoger ansat inden udgangen af 2022.

Der skal nu arbejdes målrettet på at få antallet hævet i de 18 institutioner, som ikke er over 60 proents grænsen.

I første omgang er alle institutioner blevet pålagt at udarbejde en plan, der sikrer, at minimumsgrænsen på 60 procent er nået inden 1. januar 2023.

Blandt løsningsmulighederne er at tilbyde allerede deltidsansatte pædagoger flere timer i institutionen.

Desuden lægges der fra administrationens side op til, at der kan byttes medarbejdere, så institutioner med mange pædagoger bytter med daginstitutioner med mange pædagogmedhjælpere.

Samtidig skal pædagogmedhjælpere motiveres til at videreuddanne sig til pædagog.

Der er også fokus på at forbedre arbejdsforholdene i daginstitutionerne, så det er lettere at fastholde de nuværende medarbejdere og så er der forslag om at oprette mentorordninger, så nyuddannede pædagoger får tilknyttet en erfaren pædagog i det første halve år.