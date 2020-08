Danhostel Vandrehjemmet i Ringsted har alligevel ikke plads til coronasmittede borgere, der måtte ønske bedre isolation. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Pladsmangel på vandrehjem sender coronasmittede til nabokommuner

Ringsted - 04. august 2020 kl. 11:02 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I marts indgik Ringsted Kommune aftale med Danhostel Vandrehjemmet i Ringsted om at kunne benytte to ud af i alt 16 værelser, hvis coronasmittede borgere skulle få behov for isolation.

Læs også: Sundhedspersonale strømmer til nyt testcenter i Ringsted

Aftalen er dog blevet ved teorien, for hverken nu eller før coronaudbruddet på Danish Crown Ringsted har vandrehjemmet huset coronasmittede borgere.

- VI har simpelthen ikke plads, for alle sengepladser er optagede hos os. Vi er midt i en højsæson, hvor alt er booket, siger Majanita Bassin, der afslår at kunne have forudset den almindelige efterspørgsel efter overnatning.

- Det er meget forskelligt, hvordan folk indlogerer sig. Vi kan ikke på forhånd vide, hvor mange sengepladser, vi har til rådighed på specifikke datoer, for folk kommer ind fra gaden.

Naturlig håndsrækning De optagede isolationspladser på vandrehjemmet er bl.a. med til, at Ringsted Kommune har måttet spørge nabokommunerne om hjælp torsdag i sidste uge.

- Vi har et beredskab til at håndtere en lille situation. Men som situationen har udviklet sig, er den blevet så stor, at vi ikke umiddelbart selv har beredskabet til det, siger Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted Kommune til mediet Ritzau.

Fra Carsten Rasmussen (soc.dem), borgmester i Lejre Kommune, er meldingen helt klar:

- Det er helt naturligt, at vi hjælper hinanden i denne situation. Ringsted er i øjeblikket hårdt presset, og det er afgørende, at vi rækker en hånd ud, siger borgmesteren fra Lejre Kommune, der på henvendelse fra Ringsted Kommune torsdag åbnede op for seks selvisoleringspladser lidt udenfor landsbyen Kirke Hyllinge.

Nogle af sengepladserne bliver allerede nu brugt af smittede borgere fra Ringsted, oplyser Carsten Rasmussen.

- Det er klart, at man lige tænker, om det er en god idé at bringe smitte ind i kommunen, men det kunne jo lige så godt være os, siger Carsten Rasmussen og slår fast:

- Hvis vi ikke kan hjælpe hinanden i sådan en situation, er vi ilde stedt.

Smitte uden grænser Fra Faxe Kommunes borgmester Ole Vive (V) er ordlyden den samme.

- Det er vilkårligt, hvor sådan et coronaudbrud rammer. det kunne lige så vel have ramt en stor international arbejdsplads hos os såvel som i Ringsted, siger Ole Vive og tilføjer:

- Hvis vi blev ramt på samme måde, ville jeg da så sandelig forvente, at mine nabokommuner også stod os bi. Sådan plejer vi at gøre det på Syd- og Østsjælland, og sådan gør vi det i sådan en situation som dene, siger han.

Faxe Kommune er i øjeblikket i fuld gang med at sætte beredskabet i gang.

- Lige nu har vi kig på et nedlagt plejecenter i en mindre landsby. Det har tidligere været en del af kommunens beredskab, og det kunne vi godt aktivere indenfor et par dage, hvis behovet skulle opstå, siger han og tilføjer:

- Alle borgmestre i og rundt om Ringsted har netop holdt møde om situationen, og vi er fuldt fortrøstningsfulde. For selvfølgelig skal vi hjælpe hinanden.

Også Sorø Kommune har i skrivende stund, tirsdag formiddag, meldt sig på banen, hvis der skulle opstå behov for flere isolationspladser til borgere fra Ringsted Kommune.

