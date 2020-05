Placering af ny institution til 44 mio. kroner vedtaget

Et enigt byråd besluttede mandag aften, at en ny daginstitution med plads til op til 135 børn skal placeres på Vestervej 27 i Ringsted på den grund, hvor de seks pavilloner, der indtil for nylig husede eleverne på Vestervej Skole.

De skimmelramte pavilloner skal rives ned, så der bliver plads til den integrerede institution, der også skal have plads til et skærmet afsnit for sårbare børn.

Desuden er der et ønske om at placere en af dagplejens legestuer i den nye institution, der skal erstatte den nuværende Kastaniehaven.

Der er afsat 44 millioner kroner til byggeriet, der nu skal konkretiseres.

- Vi har brug for at komme længere ned i tragten nu for at få et bedre overblik over, hvad pengene kan række til. Hvis corona-situationen tillader det, håber jeg, at vi får mulighed til at komme rundt og se institutioner i andre kommuner for at få vigtige input, sagde formand for Børne- og Undervisningsudvalget Klaus Hansen (V).