Leder af hjemmepleje og sygepleje i Ringsted Kommune Camilla Lund har været med til at planlægge rammerne for den nye selvstændige enhed, der skal sørge for pleje af omkring hjemmeboende borgere. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Pilotprojekt i hjemmepleje er klar

Ringsted - 26. juli 2021 kl. 05:44 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

I budgetforliget for 2021 for årene 2021 og 2022 blev der afsat 492.000 kroner til at dække kompetenceudvikling og lokaleleje til et pilotprojekt i Ringsted Kommunes Hjemmepleje.

En styregruppe og flere arbejdsgrupper har siden arbejdet med en endelig projektbeskrivelse, og nu er projektet klar til at gå i gang den 1. september.

Det er distrikt øst, som ligger nordvest for Roskildevej ved Benløse, der er valgt. Her skal en medarbejdergruppen køre i en lukket gruppe, der skal tage sig af omkring 300 borgere, som modtager hjemmehjælp.

Eneste udfordring er, at medarbejderne i første omgang ikke kan få sit eget sted at være i nærområdet. Gruppen skal derfor i første omgang have base på Amtstue Allé 71.

Det lokale team skal bestå af både social- og sundhedshjælpere, assistenter og sygeplejersker. Teamet vil være en varietet gruppe af erfarne og yngre plejere.

Der tilknyttes en fast terapeut til teamet, for at sikre gode relationer mellem teamets medlemmer og sikre, at terapeutens kendskab til borgerne også bliver et aktiv.

Terapeuten vil indgå i de forberedende aktiviteter på lige fod med resten af teamet.

Skal stå på egne ben

Teamet skal selv kunne varetage en bred vifte af opgaver og kun i særlige tilfælde skal der indkaldes assistance udefra.

Opgaverne omhandler hjemmehjælp, sygepleje, rehabilitering med mere. Der er således fokus på at bringe fagligheden mere i spil for den enkelte medarbejder.

Dette gøres blandt andet ved, at teamet planlægger sin hverdag selv og derfor har større autonomi. Der arbejdes på en så vidt mulig decentralisering af visitering. Dette afprøves løbende i projektet og justeres.

Teamet skal som nævnt dække et afgrænset geografisk område. Det udvalgte område er Distrikt Øst, som er vest for Roskildevej. Distriktet har på nuværende tidspunkt lige under 300 borgere, der modtager hjælp. Området er et kombineret cykel- og bilområde.

Styregruppen vil løbende undersøge muligheden for fysisk placering i nærområdet.

Omkring 35 i gruppen

Der lægges op til, at teamet skal køre 12 dagvagter dagligt og 7 aftenvagter i hverdagene. I dagvagten kræver det et team på ca. 15-17 ansatte og i aftenvagten 15-16 ansatte.

Teamlederen har ansvar for den daglig ledelse og vil fungere som coach i det omfang, at personalet har brug for støtte til planlægning af hverdagen.

Der vil løbende blive evalueret på projektet i takt med, at teamets medarbejdere får indsamlet erfaringer fra den nye måde at arbejde på i den kommunale hjemmepleje.