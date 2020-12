Se billedserie Pia Thøgersen har tidligere siddet i byrådet for Konservative i den nu nedlagte Høng Kommune. Nu går hun efter en plads i byrådet i Ringsted. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Pia Thøgersen stiller op til kommunalvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pia Thøgersen stiller op til kommunalvalget

Ringsted - 01. december 2020 kl. 11:56 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Ældre, omsorg, sundhed og en stærk økonomi. Det er nogle af de ting, som Pia Thøgersen brænder for, og derfor offentliggør hun i dag sit kandidatur for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i november 2021.

Læs også: Erhvervsmand vil ind i kommunalpolitik

Hun har tidligere siddet i byrådet for Konservative i den nu nedlagte Høng Kommune.

- Jeg brænder for at skabe en kommune, hvor der er mere plads til familien, og hvor der gives kærlig omsorg for borgere i alle aldre. Jeg er klar til ud fra de konservative værdier at bruge min livserfaring og min sunde fornuft i det at drive en virksomhed som Ringsted Kommune, siger Pia Thøgersen i en pressemeddelelse.

Hun tilføjer:

- Vi skal investere i vores kernevelfærd, og pengene skal væk fra rådhuset og ud til borgerne.

Pia Thøgersen har selv været forstander for et plejehjem i privat regi, så hun glæder sig over, at Konservative i Ringsted har foreslået, at kommunen får et friplejehjem i stedet for at bygge endnu et kommunalt plejehjem.

Hun er gift med landmand Carl Thøgersen og bor på Adamshøj Gods. Hun er uddannet sygeplejerske og har blandt andet en lederuddannelse i strategi og vækst.

Gruppeformand og borgmesterkandidat Andreas Karlsen glæder sig over at have endnu en kandidat klar til kommunalvalget næste år.

- Pia har en stor faglighed og mange års erfaring inden for ældre- og sundhedsområdet. Samtidig har hun en borgerlig tilgang til tingene. Pengene skal tjenes, før de kan bruges, og ikke alt bliver bedre af, at det foregår i det offentlige. Et sundt erhvervsliv er forudsætningen for et sundt velfærdssamfund. Jeg glæder mig til at føre valgkamp med hende, siger han.