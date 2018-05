Se billedserie Pia Kjærsgaard havde godt nyt til de boginteresserede. - Der kommer en ny bog på et tidspunkt, lovede hun. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Pia Kjærsgaard leverede gode historier i kongressen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pia Kjærsgaard leverede gode historier i kongressen

Ringsted - 02. maj 2018 kl. 13:07 Af Yngve Saxil Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev fortalt sjove anekdoter, interessante historier og sendt et par bredsider af sted, da Pia Kjærsgaard i går gæstede kongrescenteret for at fortælle om sit liv.

Tilhørerne spidsede ører, da en af Danmarks mest omtalte politikere de seneste 35 år foldede sig ud.

Pia Kjærsgaard fortalte blandt andet, at hun var en skaldet baby, hvilket fik hendes mor til at klippe en krølle af sit eget hår og binde den fast på en hue til hende, om jagtture med sin far og hunden skipper, hendes mors glæde for store hatte og fjerboaer og hendes forældres skilsmisse lige før hendes konfirmation, noget hendes lillebror ikke blev fortalt.

- Jeg var stor nok til at få det af vide, syntes mine forældre, men min lillebror, der er tre et halvt år yngre end jeg, kom hjem en dag efter skole, og så var mor bare væk, fortalte hun.

- Selvom jeg synes, at alt for mange bliver skilt i dag, så sker det da heldigvis på en ordentlig måde, i forhold til dengang, sagde hun.

Det var dog ikke kun om barndommen som blev omtalt. Pia Kjærsgaard afslørede eksempelvis, at første gang hun stemte til folketinget, blev krydset sat ud for de Radikale.

- Det var nu ikke fordi, at jeg var meget enig i partiprogrammet, men mere på grund af Hilmar Baunsgaard, der var leder af de Radikale, fortalte Pia Kjærsgaard.

- Efterfølgende har det også fået mig til at tænke, hvor meget det betyder, hvem der står i spidsen for et parti, uddybede hun.

Pia Kjærsgaard fortalte også, at det var først da Fremskridtspartiet kom frem i 1972, at hun for alvor begyndte at interessere sig for politik.