Peugeotforhandler udvider med Opel

Brian Madsen overtager per 1. maj Opel-afdelingen og hele forhandlingen af personbiler og varebiler fra Geertsen A/S i Ringsted.

Bilhuset på Møllevej 2 bliver opdelt, så der er Peugeot i den ene ende og Opel i den anden ende. Der er blevet sat en væg op mellem de to afdelinger. Der kommer et Opel-skilt op på facaden, som bliver synligt fra vejen.

I bilhuset oplever man, at folk har udvist meget stor respekt. Alle er gode til at spritte hænder og holde afstand.

- Vi har brug for nærvær og frihed. Det er en bil med til at give, siger Brian Madsen.

Brian Madsen har planer om at holde åbent hus i maj for at markere, at Opel er kommet i huset - hvis ellers myndighederne tillader det.