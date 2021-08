Stine Fussing tager sig af alle typer kunder. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Personlig træner i forsvar: - Det passer ikke! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Personlig træner i forsvar: - Det passer ikke!

Ringsted - 04. august 2021 kl. 19:36 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

- Alt det, der er i medierne med, at Lenus laver alt arbejdet, passer simpelthen ikke.

Sådan lyder det korte svar fra Stine Fussing, der er personlig træner i Ringsted.

Udtalelsen kommer ovenpå den seneste tid, hvor der har floreret en række historier i medierne om, hvordan den danske virksomhed Lenus eHealth, som er en digital platform til kost og træning, opsøger danske reality-stjerner og forsøger at få dem til at agere online coaches.

Dette er endda til trods for, at flere af dem ikke har en længerevarende uddannelse inden for eksempelvis kost- og ernæring.

I stedet bliver det hele styret af Lenus. I hvert fald, hvis man skal tro en artikel i B.T. hvor det altså fremgår, at flere reality-deltagere bliver kontaktet af virksomheden med henblik på at lave content på de sociale medier og på den måde lege »eksperter« inden for fitness.

Ikke korrekt Ifølge Stine Fussing er det dog ikke korrekt, at Lenus styrer alt arbejdet, og selvom hun ikke kan udtale sig på andres vegne, understreger hun, at hun selv står for alt på egen hånd.

- Lad mig forklare, hvad Lenus er. Lenus er blot en platform, ligesom lægerne eksempelvis benytter sig af Sundhedsportalen. Jeg bruger selv Lenus, men jeg står selv for alt. Det vil sige planer, kost, osv. Historierne i medierne har ikke påvirket min forretning, og jeg er meget stolt af det jeg laver. Alt det der er i medierne med at Lenus laver alt arbejdet, passer simpelthen ikke, fortæller hun til DAGBLADET.

Tegner forkert billede De mange skriverier har efterfølgende ført til debat om, hvorvidt mange af de involverede reality-deltagere overhovedet er interesseret i at være personlige træner, eller om de blot gør det for pengenes skyld.

Mediernes skyld Men ifølge Stine Fussing er medierne med til at tegne det helt forkerte billede af online-coaching.

Hun deler derfor ikke nødvendigvis samme holdning som andre.

I stedet er den 24-årige coach fra Ringsted klar i mælet, når det kommer til spørgsmålet om reality-stjernernes ageren i fitnessbranchen.

- I forhold til reality-stjerner mener jeg, at medierne igen har tegnet et helt forkert billede af online-coaching. Som direktøren fra Lenus selv sagde i Go Aften Live, så er det blot fire procent af de coaches, som de samarbejder med, der er reality-stjerner, siger hun og tilføjer:

- Og ærligt. Hvad der galt med, at de har været i et reality-show? Jeg er sikker på, at flere af dem er rigtig dygtige til deres arbejde, men der er nok også nogen, som ikke er egnet uanset, om de laver personlig træning eller online-coaching, afslutter Stine Fussing.