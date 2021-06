En glad Andreas Bækgaard Larsen har fuldført sin EUX-uddannelse på fornem vis. Foto: ZBC Ringsted

Perfekt punktum for EUX-elev

Ringsted - 03. juni 2021 kl. 18:25

Ringsted: Andreas Bækgaard Larsen er ZBC's første EUX-elev fra data- og kommunikationsuddannelsen, og han har sat barren højt. Han fik nemlig både 12, da han fik studenterhuen og til svendeprøven.

Torsdag var en særlig dag på ZBC Ringsted. Her var Andreas Bækgaard Larsen nemlig til svendeprøve som den første EUX-elev på data- og kommunikationsuddannelsen på ZBC. Og ligesom da han for en måned siden afsluttede de gymnasiale fag, var det også denne gang med topkarakter:

- Jeg er da stolt over at være den første og også over, at jeg har kunne gøre det med de her karakterer, siger Andreas Bækgaard Larsen i en pressemeddelelse.

Han har altid haft en interesse for it, og selvom han overvejede gymnasiet efter folkeskolen, er han glad for, at valget faldt på data- og kommunikationsuddannelsen med EUX.

- Jeg har altid været lidt af en stræber, men jeg ville også gerne have noget faglig erfaring, så derfor passer EUX'en godt til mig. Og så har det været dejligt, at der har været afbræk mellem skoleperioderne, så jeg kunne komme frisk tilbage og give den fuld skrue, siger Andreas Bækgaard Larsen.

Fordi man med EUX'en både bliver faglært og også får en studenterhue, er det nemt at læse videre. Og netop muligheden for videreuddannelse var vigtig for Andreas Bækgaard Larsen, da han skulle vælge uddannelse. Lige nu er det arbejdsmarkedet, der trækker.

- Jeg har haft elevplads hos virksomheden Jensen, og der har jeg nu fået job, hvor jeg skal arbejde med deres interne it, fortæller han.