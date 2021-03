Se billedserie Per Jacobsens egen Yamaha XS 650 er en del af forretningens udstilling. Per Jacobsen har specialiseret sig i netop denne model, fordi den er meget populær.

Per gjorde lærers spådom til skamme

Ringsted - 09. marts 2021

Siden Per Jacobsen som teenager i 1970'erne var i erhvervspraktik på et motorcykelværksted, har han vidst, at gerne ville være motorcykelmekaniker.

Det var imidlertid ikke muligt at finde en læreplads, så han blev i stedet uddannet entreprenørmekaniker.

I 1991 etablerede Per Jacobsen sig som selvstændig motorcykelforhandler og -mekaniker med firmaet Ringsted Motor.

- Det var min hobby, der er blevet til fuldtidsjob, fortæller Per Jacobsen, som siden teenageårene har skruet på motorcykler og knallerter.

I skolen spåede hans lærer ham ellers ikke nogen lys fremtid, fordi Per Jacobsen var ordblind. Han måtte leve med beskeden »Du bliver aldrig til noget«.

Per Jacobsen har for længst gjort sin læreres ord til skamme. Han har nu været selvstændig i 30 år og er også kommet sin ordblindhed til livs. Han har læst mange bøger, og gør det stadig, specielt biografier og 2. Verdenskrig.

Ringsted Motor reparerer og forhandler brugte motorcykler og scootere samt udstyr til de tohjulede motoriserede køretøjer. Per Jacobsen har specialiseret sig i Yamaha XS 650.

- Det er en motorcykel, der er blevet kult i hele verden, siger Per Jacobsen.

Den blev produceret fra 1970 til 1984.

Det er ligesom med Nimbus, at der stadig bliver produceret reservedele til den. Det gør man også til Yamaha XS 650. Der har kørt mange af den slags motorcykler. Hos Ringsted Motor er det muligt at få fat på denne populære model tillige med andre brugt motorcykler.

Gennem årene har Ringsted Motor opbygget Nordens største reservedelslager af nye og brugte reservedele til Yamaha XS 650.

Siden finanskrisen i slutningen af 00'erne bremsede for væksten af motorcykelmarkedet, er scooteren blevet mere udbredt. Nu er kabinescooteren kommet ind i sortimentet og for tre år siden fik firmaet forhandling af Bach Deluxe. Det er topmodellen indenfor området, og det er et køretøj med god plads og der må sidde to i den.

Foruden salg, service og reparationer af de to hjulede køretøjer, har Ringsted Motor også vinteropbevaring og dækskifte. Forretningen sælger desuden basisudstyr til motorcyklister og scooterkørere, som jakker, bukser, heldragter, rygskjold, støvler og styrthjelme, som jo er det vigtigste sikkerhedsudstyr.

Her under coronaen har der hele tiden været aktivitet hos Ringsted Motor. Værksted har haft åbent, og forretningen har haft clik & collect.

- Vores webside har vækstet over 50 procent sammenlignet med året før, fortæller Per Jacobsen.

Ringsted Motor er også begyndt at lægge videoer op på Facebook med demonstration af nye produkter og af de motorcykler og kabinescootere, der er til salg. Det begyndte firmaet på i marts sidst år, og så kom coronaen.

- Det er en succes, og det vil vi gøre mere i, og vi vil gøre mere i at give gode råd, så kunderne får meget forærende, siger Louise Voldemar, der er tilknyttet Ringsted Motor, primært med markedsføring.

Det næste firmaet par i pibelinen er hollandsk auktion på nettet. Det skulle gerne komme i løbet af foråret eller sommeren, når firmaets nye hjemmeside er oppe at køre.

Selv om Per Jacobsen skruet på motorcykler i rigtig mange år, så har han fortsat tænkt sig at gøre det.

- Helbredet er stadig godt, og jeg har en stor kundegruppe, som er glade for at bruge os, siger Per Jacobsen, der i dag er den eneste motorcykelforhandler og værksted her i området. På et tidspunkt var der ikke mindre end fire forhandlere og værksteder i Ringsted.

Per Jacobsen har fire ansatte, to på værkstedet, mekaniker Niels Erik Christiansen og Kim Beyer Clausen, som er voksenlærling, sin partner Jill Elmeskov, som har været ved hans side i 19 år, og Louise Voldemar, der er i flexjob,

Grundet corona bliver jubilæet ikke fejret nu, men der satset på at lave et arrangement efter sommerferien.