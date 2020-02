Per Flor genvalgt efter kampvalg

Partiforeningen i Ringsted har gennemført en længere proces omkring valget af spidskandidat. I efteråret kunne interesserede kandidater melde sig, og her kom Per Flor og Svend-Erik Jakobsen på banen.

Kandidaterne blev præsenteret på et medlemsmøde i januar måned, og på generalforsamlingen i lørdags blev valget gennemført. Per Flor opnåede 74 procent af stemmerne, og blev dermed valgt direkte af generalforsamlingen.

Per Flor glæder sig ikke overraskende over genvalget.

- Det er dejligt at få lov til at gennemføre det arbejde, som jeg har sat i gang. Jeg har sagt, at jeg fortsætter den linje, vi har lagt, og at vi går efter borgmesterposten. Så må vi se, om det er blevet mere spiseligt for vælgerne denne gang, siger Per Flor.