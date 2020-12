Per Flor er ny formand for fagbevægelsens regionale sektion FH Vestsjælland. Foto: Thomas Olsen

Artiklen: Per Flor er ny FH-formand

Per Flor er ny FH-formand

Byrådsmedlem Per Flor (S) er blevet valgt som formand for FH Vestsjælland.

Tidligere var Per Flor formand for LO Midtsjælland, som dækkede Faxe, Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner, men fra 1. januar 2021 organiserer fagbevægelsen sig anderledes lokalt og regionalt, og det medfører et farvel til LO Midtsjælland og goddag til FH Vestsjælland.